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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Тайвань рассматривает вопрос об увеличении минимального налога до 15% в соответствии Pillar 2

Министерство финансов Тайваня рассматривает вопрос об увеличении ставки базового налога на прибыль (IBT) для компаний с 12% до 15% не ранее чем с 1 января 2024 года.

Ксения Шилкина
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Данное увеличение проводится, чтобы соответствовать глобальной минимальной налоговой ставке (income basic tax - IBT), установленной Pillar 2 (антиофшорные налоговые механизмы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, объединяет развитые страны) для глобальных корпораций – Pillar 1 и Pillar 2).

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IBT — это альтернативный минимальный налог, который взимается, если рассчитанная сумма IBT превышает обычную сумму корпоративного подоходного налога (КПН), в этом случае обычный КПН подлежит уплате плюс разница. Увеличение ставки IBT не потребует внесения изменений в закон и может быть осуществлено по решению Исполнительного юаня без необходимости одобрения Законодательным юанем.

По материалам orbitax.com

#ОЭСР (OECD)#Тайвань
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#ОЭСР (OECD)#Тайвань