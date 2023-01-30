Тайвань рассматривает вопрос об увеличении минимального налога до 15% в соответствии Pillar 2

Министерство финансов Тайваня рассматривает вопрос об увеличении ставки базового налога на прибыль (IBT) для компаний с 12% до 15% не ранее чем с 1 января 2024 года.

Данное увеличение проводится, чтобы соответствовать глобальной минимальной налоговой ставке (income basic tax - IBT), установленной Pillar 2 (антиофшорные налоговые механизмы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, объединяет развитые страны) для глобальных корпораций – Pillar 1 и Pillar 2).

Все услуги по этой теме:

IBT — это альтернативный минимальный налог, который взимается, если рассчитанная сумма IBT превышает обычную сумму корпоративного подоходного налога (КПН), в этом случае обычный КПН подлежит уплате плюс разница. Увеличение ставки IBT не потребует внесения изменений в закон и может быть осуществлено по решению Исполнительного юаня без необходимости одобрения Законодательным юанем.