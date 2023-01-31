Европейская комиссия принимает меры для обеспечения полной и своевременной передачи DAC7

Европейская комиссия выпустила отчет о действиях, предпринятых для обеспечения полного и своевременного переноса директив EUR.

Среди прочего, сюда входят письма с официальным уведомлением 14 государств-членов ЕС, которые не уведомили или уведомили лишь частично о переносе DAC7.

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Комиссия принимает пакет решений о нарушениях из-за отсутствия сообщений от государств-членов о мерах, принятых для переноса директив ЕС в национальное законодательство. Комиссия направляет письмо с официальным уведомлением тем государствам-членам, которые не уведомили о переносе директив, крайний срок переноса которых недавно истек.

В этом случае есть 25 государств-членов, которые еще не уведомили о мерах по полному переносу четырех директив ЕС в области налогообложения и таможенного союза, правосудия и общественного здравоохранения. Заинтересованные государства-члены теперь имеют два месяца, чтобы ответить на письма с официальным уведомлением и завершить их транспонирование, или Комиссия может принять решение о вынесении мотивированного заключения.

В марте 2021 года Совет принял поправку к Директиве об административном сотрудничестве (Директива (ЕС) 2021/514 – DAC7). В соответствии с DAC7 цифровые платформы, такие как веб-сайты и мобильные приложения, которые позволяют налогоплательщикам продавать товары, предлагать персональные услуги онлайн и офлайн или сдавать в аренду недвижимое имущество или транспортные средства, должны сообщать об этих налогоплательщиках и их экономической деятельности. Эта информация поможет налоговым органам в государствах-членах этих конкретных налогоплательщиков предотвратить уклонение от уплаты налогов или предоставление ложных сведений посредством использования цифровых платформ.

Все государства-члены должны были перенести Директиву в свое национальное законодательство и проинформировать об этом Комиссию до 31 декабря 2022 года. Следующие государства-члены не уведомили или уведомили лишь частично о национальных мерах по переносу DAC7 и получили письмо с официальным уведомлением: Бельгия, Эстония, Греция, Испания, Хорватия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Польша, Португалия, Румыния, Словения.