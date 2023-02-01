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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Армения изменила ставку индивидуального подоходного налога и пенсионных взносов на 2023 год

Армения снизила ставку индивидуального подоходного налога с 21% до 20% с 1 января 2023 года.

Ксения Шилкина
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Кроме того, пенсионные отчисления работников с 1 января 2023 года следующие:

  • Месячная брутто-зарплата не более 500 000 драмов РА - 5% от брутто-зарплаты
  • Месячная брутто-зарплата не более 500 000 драмов РА - 10% от брутто-зарплаты минус 25 000 драмов РА

В любом случае, максимальная база пенсионных отчислений равна 15-кратному размеру минимальной месячной заработной платы или 1 125 000 драмов РА с учетом увеличения минимальной месячной заработной платы с 68 000 драмов до 75 000 драмов с 1 января 2023 года.

По материалам orbitax.com

#Армения#подоходный налог (НДФЛ)
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+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Армения#подоходный налог (НДФЛ)