Армения изменила ставку индивидуального подоходного налога и пенсионных взносов на 2023 год

Армения снизила ставку индивидуального подоходного налога с 21% до 20% с 1 января 2023 года.

Кроме того, пенсионные отчисления работников с 1 января 2023 года следующие:

Месячная брутто-зарплата не более 500 000 драмов РА - 5% от брутто-зарплаты

Месячная брутто-зарплата не более 500 000 драмов РА - 10% от брутто-зарплаты минус 25 000 драмов РА

В любом случае, максимальная база пенсионных отчислений равна 15-кратному размеру минимальной месячной заработной платы или 1 125 000 драмов РА с учетом увеличения минимальной месячной заработной платы с 68 000 драмов до 75 000 драмов с 1 января 2023 года.