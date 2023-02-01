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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
5

Обновлен список юрисдикций по страновому обмену

Опубликован Приказ Федеральной налоговой службы с перечнем юрисдикций по автоматическому обмену страновыми отчетами.

Ольга Кутяева
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Из перечня исключили Кайманы и Швейцарию, а добавили Тунис. Получается, что в настоящее время в нем находятся 67 стран и 8 территорий.

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Автоматический обмен страновыми отчетами позволяет налоговым службам получить аналитические материалы о реальной экономической деятельности участников международных групп компаний, а также о распределении налоговой нагрузки между ними в разных юрисдикциях.

#Межстрановая отчетность#страновой отчет
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Межстрановая отчетность#страновой отчет