Обновлен список юрисдикций по страновому обмену

Опубликован Приказ Федеральной налоговой службы с перечнем юрисдикций по автоматическому обмену страновыми отчетами.
Из перечня исключили Кайманы и Швейцарию, а добавили Тунис. Получается, что в настоящее время в нем находятся 67 стран и 8 территорий.
Автоматический обмен страновыми отчетами позволяет налоговым службам получить аналитические материалы о реальной экономической деятельности участников международных групп компаний, а также о распределении налоговой нагрузки между ними в разных юрисдикциях.
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь