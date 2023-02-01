Обновлен список юрисдикций по страновому обмену

Опубликован Приказ Федеральной налоговой службы с перечнем юрисдикций по автоматическому обмену страновыми отчетами.

Из перечня исключили Кайманы и Швейцарию, а добавили Тунис. Получается, что в настоящее время в нем находятся 67 стран и 8 территорий.

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