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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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В Нидерландах начались консультации по временному налогу на сверхдоходы производителей электроэнергии

Министерство финансов Нидерландов начало общественные консультации по законопроекту о введении временного налога на сверхдоходы производителей электроэнергии – Закон о временном сверхпредельном налоге на электроэнергию.

Ксения Шилкина
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Налог соответствует Регламенту Совета (ЕС) 2022/1854 и будет взиматься по ставке 90% с дохода производителей электроэнергии, превышающего установленные суммы освобождения от налога на МВтч. Сумма освобождения обычно составляет 130 евро за МВтч, хотя для электроэнергии, произведенной из биомассы, применяется более высокая сумма освобождения в размере 240 евро за МВтч.

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После утверждения и публикации Закон о временном сверхпредельном налоге на электроэнергию будет применяться задним числом с 1 декабря 2022 года по 30 июня 2023 года.

Крайний срок подачи комментариев — 16 февраля 2023 года.

По материалам orbitax.com

#законопроект#Нидерланды
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законопроект#Нидерланды