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Российские налоги
Полина Мостепан
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Декларация за 2022 г.: подать, забыть нельзя!

Каждый гражданин России, получивший какой-либо доход в 2022 году, должен знать о необходимости задекларировать свой доход сроком до 30 апреля. Но в текущем году 30-е апреля выпадает на воскресенье, поэтому срок переносится на следующий за ним рабочий день - на 2 мая 2023 года.

Полина Мостепан
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Декларацию можно подать лично в МФЦ или в отделение налоговой инспекции, согласно месту регистрационного учета налогоплательщика. Также можно подать декларацию посредством личного кабинета на сайте ИФНС или сформировать через программу «Декларация» с заполнение формы 3-НДФЛ.

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Обязанность декларирования полученного дохода у налогоплательщика возникает в таких случаях, как продажа недвижимого имущества с меньшим сроком владения, предельно установленного законом, получение дорогих подарков не от близких родственников, выигрыш в лотерею, сдача имущества в аренду, получение дохода из-за границы и прочих.

Такие категории налогоплательщиков как ИП, нотариусы и адвокаты, занимающиеся частной практикой, также должны отчитываться о полученных доходах в указанный период и сроки. Перечислить в бюджет указанные в декларациях суммы НДФЛ налогоплательщикам необходимо в срок до 17 июля 2023 года.

В ситуации, если гражданин получил доход и налоговый агент не удержал НДФЛ с этого дохода, то налогоплательщик должен подать декларацию и оплатить налог самостоятельно. Но сделать это необходимо только в том случае, если налоговый агент не уведомил ФНС об отсутствии возможности удержания налога и о сумме НДФЛ подлежащей к удержанию. Однако если налоговый агент направил такую информацию в ФНС, то налогоплательщик получит налоговое уведомление об оплате НДФЛ, которое необходимо произвести не позднее 2023.

По материалам: Федеральная налоговая служба

#декларация#налоговая декларация 3-НДФЛ#ФНС РФ
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#декларация#налоговая декларация 3-НДФЛ#ФНС РФ