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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Россия пересматривает список стран и территорий для автоматического обмена страновыми отчетами

Россия опубликовала Приказ № ЭД-7-17/1226@ в Официальном вестнике от 27 января 2023 года, которым утверждается пересмотренный перечень государств и территорий, с которыми будет осуществляться автоматический обмен межстрановыми отчетами (Country by Country Report – CbCR).

Ксения Шилкина
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В список входят более 60 государств, в том числе: Андорра, Австралия, Азербайджан, Багамы, Бахрейн, Белиз, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Индия, Индонезия, Ирландия, Япония, Казахстан, Новая Зеландия, Нигерия, Норвегия, Оман, Пакистан, Панама, Перу, Катар, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сейшельские острова, Сингапур, Южная Африка, Южная Корея, Тунис, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и другие.

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Перечисленные территории включают: Ангилью, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Кюрасао, Гибралтар, Гонконг, Макао и острова Теркс и Кайкос.

По сравнению с предыдущим списком был добавлен Тунис, а Каймановы острова и Швейцария исключены.

Приказ № ЭД-7-17/1226@ вступает в силу с 07 февраля 2023 г. и заменяет предыдущий приказ № ЭД-7-17/449@.

По материалам orbitax.com

#Россия#страновой отчет
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Россия#страновой отчет