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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Катар принимает положения о глобальном минимальном налоге и другие изменения налогового законодательства

2 февраля 2023 года Катар опубликовал в Официальной газете Закон № 11, вносящий ряд изменений в Закон о подоходном налоге (Закон № 24 от 2018 года).

Ольга Кутяева
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Приняты:

  • новые положения о минимальной эффективной ставке налога в размере 15% посредством квалифицированного внутреннего минимального налога на прибыль (Qualified domestic minimum top-up tax, QDMTT) для предприятий, входящих в сферу деятельности, на основе правил глобального минимального налога в рамках Компонента 2 (GloBE);
  • новые положения о налогообложении определенных доходов, возникающих из источников за пределами Катара, включая доходы от недвижимого имущества, дивиденды, роялти, проценты, плату за техническое обслуживание и другие услуги, если такие доходы не относятся к иностранному постоянному представительству;
  • новые положения о зачете иностранного налога, предусматривающие зачет иностранного налога, уплаченного с дохода от иностранного источника, который стал облагаться налогом в Катаре, при соблюдении определенных условий;
  • новые требования к отчетности в отношении существенной и основной деятельности, а также правило, согласно которому сертификат налогового резидента Катара не будет выдаваться организациям, не отвечающим требованиям существенной деятельности, а также штраф в размере 15% от чистого дохода, если эти требования не выполняются; и
  • новые требования к конечному бенефициарному владельцу (UBO), в том числе, что компании, партнерства, фонды и т.д. должны поддерживать точную информацию о своих UBO и посредниках, с предоставлением такой информации по требованию.

Закон вступает в силу с даты его публикации, 2 февраля 2023 года, а применение изменений будет регулироваться поправками к соответствующим исполнительным постановлениям.

По материалам Orbitax

#Катар#налог на прибыль (Corporation Tax)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Катар#налог на прибыль (Corporation Tax)