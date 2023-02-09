Сингапур обновил Руководство по Единому стандарту отчетности

Сингапурское Управление внутренних доходов (Inland Revenue Authority of Singapore, IRAS) разместило на своем официальном сайте обновленное Руководство по Общему стандарту отчетности (CRS) и требованиям, связанным с ним на 1 февраля 2023 года.

Основным обновлением является новый перечень юрисдикций, подлежащих отчетности, для представления информации по CRS за 2022 год в 2023 году. В него добавлены Гана, Ямайка и Мальдивы.

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Крайний срок представления отчетности финансовыми учреждениями Сингапура - 31 мая 2023 года.

Общий стандарт отчетности (CRS) - это согласованный на международном уровне стандарт для автоматического обмена информацией о финансовых счетах между юрисдикциями в налоговых целях для более эффективной борьбы с уклонением от уплаты налогов и обеспечения соблюдения налогового законодательства.

Сингапур обменивается информацией о финансовых счетах с юрисдикциями - партнерами с сентября 2018 года.