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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Сингапур обновил Руководство по Единому стандарту отчетности

Сингапурское Управление внутренних доходов (Inland Revenue Authority of Singapore, IRAS) разместило на своем официальном сайте обновленное Руководство по Общему стандарту отчетности (CRS) и требованиям, связанным с ним на 1 февраля 2023 года.

Ольга Кутяева
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Основным обновлением является новый перечень юрисдикций, подлежащих отчетности, для представления информации по CRS за 2022 год в 2023 году. В него добавлены Гана, Ямайка и Мальдивы.

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Крайний срок представления отчетности финансовыми учреждениями Сингапура - 31 мая 2023 года.

Общий стандарт отчетности (CRS) - это согласованный на международном уровне стандарт для автоматического обмена информацией о финансовых счетах между юрисдикциями в налоговых целях для более эффективной борьбы с уклонением от уплаты налогов и обеспечения соблюдения налогового законодательства.

Сингапур обменивается информацией о финансовых счетах с юрисдикциями - партнерами с сентября 2018 года.

По материалам Orbitax

#CRS#Сингапур
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#CRS#Сингапур