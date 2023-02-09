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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Вьетнам продлит уплату налогов в 2023 году

Министерство финансов Вьетнама проводит консультации по проекту указа о продлении сроков уплаты налогов в 2023 году, аналогично продлениям, предусмотренным в 2020, 2021 и 2022 годах.

Ксения Шилкина
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Продления кратко излагаются следующим образом:

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  • Продление на 3 месяца ежеквартальных платежей по корпоративному налогу на второй и третий кварталы 2023 года;
  • Продление на 6 месяцев уплаты НДС за месячные периоды с января по май 2023 года и за первый квартал 2023 года;
  • 5-месячная отсрочка уплаты НДС за июнь 2023 г. и второй квартал 2023 г.;
  • Для предпринимателей и физических лиц продлен срок уплаты НДС и НДФЛ в 2023 году до 30 декабря 2023 года; и
  • Продление на 6 месяцев срока уплаты арендной платы за землю на 2023 год для земли, арендуемой непосредственно у государства (6 месяцев, начиная с 31 мая 2023 года).

Указ должен быть доработан и опубликован до вступления в силу.

По материалам orbitax.com

#Вьетнам#налоговые льготы
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Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Вьетнам#налоговые льготы