Вьетнам продлит уплату налогов в 2023 году

Министерство финансов Вьетнама проводит консультации по проекту указа о продлении сроков уплаты налогов в 2023 году, аналогично продлениям, предусмотренным в 2020, 2021 и 2022 годах.

Продления кратко излагаются следующим образом:

Все услуги по этой теме:

Продление на 3 месяца ежеквартальных платежей по корпоративному налогу на второй и третий кварталы 2023 года;

Продление на 6 месяцев уплаты НДС за месячные периоды с января по май 2023 года и за первый квартал 2023 года;

5-месячная отсрочка уплаты НДС за июнь 2023 г. и второй квартал 2023 г.;

Для предпринимателей и физических лиц продлен срок уплаты НДС и НДФЛ в 2023 году до 30 декабря 2023 года; и

Продление на 6 месяцев срока уплаты арендной платы за землю на 2023 год для земли, арендуемой непосредственно у государства (6 месяцев, начиная с 31 мая 2023 года).

Указ должен быть доработан и опубликован до вступления в силу.