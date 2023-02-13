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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Великобритания не будет вводить налог с онлайн-продаж

Министерство финансов Великобритании опубликовало результаты консультаций по налогу с продаж в Интернете (OST).

Ксения Шилкина
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Консультация, начатая в мае 2022 года, была предназначена для оценки того, может ли OST устранить налоговые диспропорции, о которых сообщает розничный сектор, включая возможный подход в процентах от выручки или подход с фиксированной оплатой за заказ.

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Правительство провело открытые консультации по изучению аргументов за и против OST. Оно провело активное взаимодействие с заинтересованными сторонами и оценило большое количество ответов, представленных в ходе консультации. В свете высказанных опасений и отсутствия надежных решений проблем, выявленных в ходе консультаций, правительство решило не вводить OST. Об этом решении было объявлено в Осеннем заявлении 2022 года.

В данном документе подробно изложены взгляды заинтересованных сторон на OST, включая оценку поставленных задач. Подавляющее большинство респондентов выступили против введения OST, в том числе розничные торговцы всех размеров и с различными бизнес-моделями. В то время как многие поддержали дальнейшие реформы, направленные на снижение нагрузки на розничную торговлю, связанные с деловыми ставками, большинство респондентов считали, что OST не является подходящим средством для достижения этого результата.

По материалам orbitax.com

#Великобритания#налог с продаж
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Великобритания#налог с продаж