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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Турция предоставляет отсрочку по подаче налоговых деклараций и продлевает сроки уплаты налогов в связи с произошедшим землетрясением

Управление доходов Турции заявило, что Министерство финансов и казначейства объявило форс-мажорное положение для провинций, пострадавших от землетрясения, произошедшего 6 февраля 2023 года.

Ксения Шилкина
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Период форс-мажора - с 6 февраля по 31 июля 2023 года для провинций Адана, Адыяман, Диярбакыр, Газиантеп, Хатай, Кахраманмараш, Килис, Малатья, Османие и Шанлыурфа. Для налогоплательщиков данных провинций продлены сроки представления налоговых деклараций, уплаты налогов и исполнения других налоговых обязательств.

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Для деклараций, которые должны быть поданы в течение периода форс-мажора, крайний срок продлевается до 15 августа 2023 года. Для платежей, которые должны быть сделаны в течение периода форс-мажора, срок продлевается до 31 августа 2023 года.

Также предусмотрено, что авансовые налоговые декларации, подлежащие уплате в период форс-мажора, подавать не нужно.

Наконец, предусмотрено, что налоговые задолженности налогоплательщиков в затронутых провинциях могут быть выплачены до 24 ежемесячных платежей без процентов при условии, что они применяются до 2 октября 2023 года и соответствуют определенным условиям.

По материалам orbitax.com

#налоговые льготы#Турция
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговые льготы#Турция