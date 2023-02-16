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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Сингапур повышает ставки подоходного налога с населения

Налоговое управление Сингапура (IRAS) обновляет свои рекомендации по ставкам подоходного налога с физических лиц, отмечая повышение предельных ставок, начиная с 2024 года налогообложения (2023 доходный год).

Ксения Шилкина
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Сюда входят новые максимальные ставки в размере 23 % при доходе в размере 500 000 SGD (сингапурских долларов) и 24 % при доходе свыше 1 миллиона SGD, что приводит к следующим значениям/ставкам:

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  • до 20 000 SGD - 0%
  • От 20 001 до 30 000 SGD - 2%
  • От 30 001 до 40 000 SGD - 3,5%
  • От 40 001 до 80 000 SGD - 7%
  • От 80 001 до 120 000 SGD - 11,5%
  • От 120 001 до 160 000 SGD - 15%
  • От 160 001 до 200 000 SGD - 18%
  • От 200 001 до 240 000 SGD - 19%
  • От 240 001 до 280 000 SGD - 19,5%
  • От 280 001 до 320 000 SGD - 20%
  • От 320 001 до 500 000 SGD - 22%
  • От 500 001 до 1 000 000 SGD - 23%
  • Свыше 1 000 000 SGD - 24%

Наряду с новыми максимальными ставками ставка подоходного налога для физических лиц-нерезидентов (за исключением доходов от трудовой деятельности и определенных доходов, облагаемых по сниженным ставкам у источника) увеличилась с 22% до 24%. Это делается для поддержания паритета между ставкой подоходного налога для физических лиц-нерезидентов и максимальной предельной ставкой для резидентов. Доход от трудовой деятельности нерезидентов облагается налогом по фиксированной ставке 15% или по прогрессивной ставке налога для резидентов, в зависимости от того, какая сумма налога выше.

Новые максимальные ставки были объявлены в бюджете на 2022 год и утверждены в рамках Закона о подоходном налоге (поправка) 2022 года, который был опубликован в ноябре 2022 года.

По материалам orbitax.com

#подоходный налог (НДФЛ)#Сингапур
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Ксения Шилкина (подробнее)
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+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#подоходный налог (НДФЛ)#Сингапур