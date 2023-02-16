Сингапур повышает ставки подоходного налога с населения

Налоговое управление Сингапура (IRAS) обновляет свои рекомендации по ставкам подоходного налога с физических лиц, отмечая повышение предельных ставок, начиная с 2024 года налогообложения (2023 доходный год).
Сюда входят новые максимальные ставки в размере 23 % при доходе в размере 500 000 SGD (сингапурских долларов) и 24 % при доходе свыше 1 миллиона SGD, что приводит к следующим значениям/ставкам:
Наряду с новыми максимальными ставками ставка подоходного налога для физических лиц-нерезидентов (за исключением доходов от трудовой деятельности и определенных доходов, облагаемых по сниженным ставкам у источника) увеличилась с 22% до 24%. Это делается для поддержания паритета между ставкой подоходного налога для физических лиц-нерезидентов и максимальной предельной ставкой для резидентов. Доход от трудовой деятельности нерезидентов облагается налогом по фиксированной ставке 15% или по прогрессивной ставке налога для резидентов, в зависимости от того, какая сумма налога выше.
Новые максимальные ставки были объявлены в бюджете на 2022 год и утверждены в рамках Закона о подоходном налоге (поправка) 2022 года, который был опубликован в ноябре 2022 года.
По материалам orbitax.com
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь