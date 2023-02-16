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Полина Мостепан
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У граждан появится возможность запретить себе брать кредит

По инициативе ЦБ к внесению в Госдуму готовят законопроект, согласно которому граждане могут запретить себе брать кредиты.

Полина Мостепан
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Основная идея состоит в том, что гражданин самостоятельно оформляет запрет в своей кредитной истории на выдачу себе кредитов и займов, чтобы обезопасить себя от мошенников.

Чтобы оформить запрет, гражданину просто необходимо в своем личном кабинете на Госуслугах активировать функцию запрета или ограничения по кредиту. После этого информация также передаётся в бюро кредитных историй (БКИ).

Для активации запрета гражданин может безвозмездно устанавливать и снимать такой запрет неограниченное количество раз. Но в случае снятия запрета, возможность получить кредит появится только через два дня.

Согласно предложению ЦБ, банки и микрофинансовые организации (МФО) будут обязаны проверять наличие такого запрета в кредитной истории гражданина до выдачи ему займов или кредитов. Если финансовая организация все равно выдаст деньги при наличии такого запрета, то потом не сможет требовать погашения долга.

По мнению Регулятора, данная мера поможет обезопасить россиян от мошеннических действий, а также уменьшит необдуманное потребление заемных денег со стороны граждан.

По материалам: Телеграм- канала Деньги24

#кредит#Центробанк
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#кредит#Центробанк