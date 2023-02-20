Турция снижает ставку налога у источника на предполагаемые дивиденды от выкупа акций

Налоговое управление Турции (Revenue Administration) объявило о публикации Постановления Президента № 6791 от 14 февраля, которое предусматривает снижение ставки налога у источника на выкуп акций.
Согласно статье 94 Закона о подоходном налоге, когда турецкая компания, несущая полную ответственность (облагаемая налогом), приобретает собственные акции, доход / прибыль для акционеров рассматривается как предполагаемые дивиденды, облагаемые 15% налогом у источника.
В соответствии с Постановлением Президента № 6791, ставка налога у источника снижена до 0%.
По материалам Orbitax
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