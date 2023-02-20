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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Турция снижает ставку налога у источника на предполагаемые дивиденды от выкупа акций

Налоговое управление Турции (Revenue Administration) объявило о публикации Постановления Президента № 6791 от 14 февраля, которое предусматривает снижение ставки налога у источника на выкуп акций.

Ольга Кутяева
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Стамбул, Турция
Стамбул, Турция

Согласно статье 94 Закона о подоходном налоге, когда турецкая компания, несущая полную ответственность (облагаемая налогом), приобретает собственные акции, доход / прибыль для акционеров рассматривается как предполагаемые дивиденды, облагаемые 15% налогом у источника.

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В соответствии с Постановлением Президента № 6791, ставка налога у источника снижена до 0%.

По материалам Orbitax

#дивиденды#налог у источника#Турция
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#дивиденды#налог у источника#Турция