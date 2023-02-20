Италия запускает подачу предварительно составленных деклараций по НДС

Итальянское налоговое агентство объявило о запуске подачи предварительно составленных деклараций по НДС 10 февраля 2023 года, при этом налогоплательщикам разрешено изменять и подавать свои предварительно составленные декларации с 15 февраля.

Новая услуга, доступная на портале «Счета-фактуры и сборы» (Fatture e corrispettivi), также позволяет налогоплательщикам рассчитать и уплатить налог и, возможно, отправить корректирующую или дополнительную декларацию.

Новая услуга доступна для предприятий и самозанятых работников, зарегистрированных и проживающих в Италии и осуществляющих ежеквартальную уплату НДС, за некоторыми исключениями.

С 1 января 2023 года ежеквартальная уплата НДС, как правило, допускается, если налогооблагаемые поставки услуг не превышают 500 000 евро или поставки товаров не превышают 800 000 евро. Эти пороги были увеличены с 400 000 евро до 700 000 евро Законом о бюджете на 2023 год.