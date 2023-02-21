Правительство Румынии предлагает новое уголовное наказание за трансграничное мошенничество с НДС

Правительство Румынии предложило законопроект о внесении поправок в Закон № 241/2005 о предотвращении налогового мошенничества и борьбе с ним.

Данный законопроект направлен на реализацию подпункта (2) пункта (d) статьи 3 Директивы (ЕС) 2017/1371 о борьбе с мошенничеством против финансовых интересов Европейского Союза с использованием уголовного права.

Все услуги по этой теме:

В частности, законопроект вводит новое уголовное преступление за трансграничное мошенничество с НДС, которое будет предусматривать тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет и запрет на определенные права.

Законопроект предусматривает, что любое действие или бездействие, совершенное в рамках мошеннической схемы трансграничного характера, которое приводит к сокращению бюджетных средств ЕС не менее чем на 10 млн евро за счет сокрытия информации, связанной с НДС, будет считаться уголовным преступлением.

Законопроект также определяет способы сокрытия информации по НДС, в том числе использование или представление ложных, неверных или неполных деклараций по НДС, нераскрытие информации по НДС, когда это требуется по закону, и представление неверной информации по НДС с целью обманного сокрытия неуплаты или неправомерного создания прав на возмещение НДС.