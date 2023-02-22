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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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ФАТФ сообщила о «значительном прогрессе» реформ Колумбии в сфере AML

В последнем отчете ФАТФ отмечается, что Колумбия добилась прогресса в устранении недостатков в своем режиме борьбы с отмыванием денег (AML) со времени предыдущего отчета ФАТФ о взаимной оценке.

Ольга Кутяева
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ФАТФ проанализировала прогресс, достигнутый страной с момента подготовки Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Латинской Америке (GAFILAT) отчета о взаимной оценке Колумбии (MER) в июле 2018 года и ожидает, что страны "устранят большинство, если не все, недостатки технического соответствия до конца третьего года с момента принятия их MER".

В ходе последующей оценки Колумбия была переведена из категории "частично" в категорию "в основном отвечающих требованиям" по двум рекомендациям, при этом ФАТФ отметила "значительный прогресс страны в отношении устранения недостатков технического соответствия, выявленных в ее MER ".

Отчет показал, что в отношении Рекомендации 10, касающейся надлежащей проверки клиентов, Колумбия устранила все недостатки, связанные с обязанностью финансовых учреждений проявлять должную осмотрительность. ФАТФ отмечает, что это произошло, в частности, благодаря Закону 2195 от 2022 года, который устанавливает меры, позволяющие идентифицировать бенефициарное владение. Аналогичным образом, Колумбия добилась прогресса в отношении недостатков, выявленных MER по Рекомендации 12, касающейся политически значимых лиц.

Колумбия остается частично соответствующей Рекомендации 24, касающейся прозрачности и бенефициаров юридических лиц. В отчете говорится, что страна "добилась значительного прогресса в создании режима идентификации и учета информации о бенефициарах юридических лиц, учрежденных в стране", но "остаются некоторые умеренные недостатки, особенно в отношении обновления и точности" информации о бенефициарах.

Поэтому страна останется в процессе усиленного последующего контроля, продолжая отчитываться перед ФАТФ и GAFILAT о прогрессе, достигнутом в укреплении мер по борьбе с отмыванием денег.

По материалам STEP

#борьба с отмыванием (AML)#Колумбия
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#борьба с отмыванием (AML)#Колумбия