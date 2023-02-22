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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Хорватия выпустила свод правил по налогу на сверхприбыль

Хорватия опубликовала свод правил Министерства финансов о применении налога на дополнительную прибыль в размере 33%, который будет применяется с 1 января 2022 года или после этой даты.

Ксения Шилкина
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Одно особенно важное положение свода правил касается круга налогоплательщиков, облагаемых налогом на сверхприбыль. Налог обычно применяется к компаниям во всех секторах с общим доходом, превышающим 300 миллионов кун, и налогооблагаемой прибылью, которая более чем на 20% превышает среднюю налогооблагаемую прибыль за предшествующие 4 года, с 2018 по 2021 год.

Однако свод правил предусматривает что этот порог дохода не применяется для компаний, занимающихся деятельностью в секторах сырой нефти, природного газа, угля и нефтеперерабатывающих заводов, если они генерируют не менее 75% оборота от экономической деятельности в области добычи, переработки нефти или производства коксовой продукции. Такие компании подлежат «солидарному взносу» в соответствии с Регламентом Совета (ЕС) 2022/1854, независимо от общей суммы дохода. В этом случае положения свода правил применяются так же, как и для лица, обязанного платить налог на сверхприбыль.

По материалам orbitax.com

#налог на прибыль#Хорватия
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налог на прибыль#Хорватия