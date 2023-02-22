Хорватия выпустила свод правил по налогу на сверхприбыль

Хорватия опубликовала свод правил Министерства финансов о применении налога на дополнительную прибыль в размере 33%, который будет применяется с 1 января 2022 года или после этой даты.

Одно особенно важное положение свода правил касается круга налогоплательщиков, облагаемых налогом на сверхприбыль. Налог обычно применяется к компаниям во всех секторах с общим доходом, превышающим 300 миллионов кун, и налогооблагаемой прибылью, которая более чем на 20% превышает среднюю налогооблагаемую прибыль за предшествующие 4 года, с 2018 по 2021 год.

Однако свод правил предусматривает что этот порог дохода не применяется для компаний, занимающихся деятельностью в секторах сырой нефти, природного газа, угля и нефтеперерабатывающих заводов, если они генерируют не менее 75% оборота от экономической деятельности в области добычи, переработки нефти или производства коксовой продукции. Такие компании подлежат «солидарному взносу» в соответствии с Регламентом Совета (ЕС) 2022/1854, независимо от общей суммы дохода. В этом случае положения свода правил применяются так же, как и для лица, обязанного платить налог на сверхприбыль.