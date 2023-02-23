Послание В.В. Путина Федеральному собранию: экономика и налоговый учет
Безусловно, одно из самых значимых событий этой недели является послание Президента России Федеральному собранию. На данном мероприятии были охвачены важные вопросы разных сфер, в том числе озвучены всевозможные меры поддержки экономики и бизнеса, а также решения поставленных задач. Предлагаем рассмотреть важные аспекты, касающиеся экономической сферы и налогового учета упомянутые Президентом:
провести дополнительную индексацию МРОТ в следующем году на 10 %, тем самым увеличив размер на 18.5 %. Значит сумма МРОТ в 2024 г. составит 19 242 рубля.
расширить вычеты (на затраты, связанные с покупкой отечественных IT-решений и продукции с использованием искусственного интеллекта с коэф-ом 1,5) на приобретение российского современного высокотехнологичного оборудования. Правительству поручено подготовить соответствующий список и установить порядок получения льгот.
поднять сумму, с которой считается возврат налоговых платежей на обучение детей с 50 тысяч рублей до 110 тыс. руб. в год, а на получение медицинских услуг с 120 до 150 тыс. руб., и в том числе упростить процедуру получения таких вычетов.
предоставить материнский капитал в новых регионах России семьям, в которых родились дети, начиная с 2007 года.
Кроме того, было отмечено, что правительство совместно с парламентом предложит дополнительные меры, которые помогут бизнесу, особенно в наиболее важных отраслях, работать на территории Российской Федерации.
По материалам: Телеграм- канала Правительство России