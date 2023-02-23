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Российские налоги
Полина Мостепан
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Послание В.В. Путина Федеральному собранию: экономика и налоговый учет

Безусловно, одно из самых значимых событий этой недели является послание Президента России Федеральному собранию. На данном мероприятии были охвачены важные вопросы разных сфер, в том числе озвучены всевозможные меры поддержки экономики и бизнеса, а также решения поставленных задач. Предлагаем рассмотреть важные аспекты, касающиеся экономической сферы и налогового учета упомянутые Президентом:

Полина Мостепан
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  • провести дополнительную индексацию МРОТ в следующем году на 10 %, тем самым увеличив размер на 18.5 %. Значит сумма МРОТ в 2024 г. составит 19 242 рубля.
  • расширить вычеты (на затраты, связанные с покупкой отечественных IT-решений и продукции с использованием искусственного интеллекта с коэф-ом 1,5) на приобретение российского современного высокотехнологичного оборудования. Правительству поручено подготовить соответствующий список и установить порядок получения льгот.
  • поднять сумму, с которой считается возврат налоговых платежей на обучение детей с 50 тысяч рублей до 110 тыс. руб. в год, а на получение медицинских услуг с 120 до 150 тыс. руб., и в том числе упростить процедуру получения таких вычетов.
  • предоставить материнский капитал в новых регионах России семьям, в которых родились дети, начиная с 2007 года.

Кроме того, было отмечено, что правительство совместно с парламентом предложит дополнительные меры, которые помогут бизнесу, особенно в наиболее важных отраслях, работать на территории Российской Федерации.

По материалам: Телеграм- канала Правительство России

#налоговый вычет#Постановление Правительства
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговый вычет#Постановление Правительства