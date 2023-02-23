Послание В.В. Путина Федеральному собранию: экономика и налоговый учет

Безусловно, одно из самых значимых событий этой недели является послание Президента России Федеральному собранию. На данном мероприятии были охвачены важные вопросы разных сфер, в том числе озвучены всевозможные меры поддержки экономики и бизнеса, а также решения поставленных задач. Предлагаем рассмотреть важные аспекты, касающиеся экономической сферы и налогового учета упомянутые Президентом: