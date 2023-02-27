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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Россия подтвердила завершение внутренних процедур для вступления в силу BEPS MLI для 5 охваченных соглашений

Согласно обновленному сообщению ОЭСР, 7 февраля Россия подала обновленное уведомление, подтверждающее завершение внутренних процедур для вступления в силу Многосторонней конвенции (MLI) для своих охватываемых налоговых соглашений.

Ольга Кутяева
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Обновленное уведомление включает 5 охватываемых соглашений, в том числе с Болгарией, Китаем, Южной Африкой, Испанией и Таиландом. Уведомление, подтверждающее завершение внутренних процедур, необходимо, поскольку Россия сделала оговорку, что для вступления в силу MLI Россия должна сначала депонировать такое уведомление.

Положения Многоторонней конвенции применяются:

  • в отношении налогов, удерживаемых у источника с сумм, выплаченных или зачисленных нерезидентам, когда событие, приводящее к возникновению таких налогов, происходит 1 января 2024 года или после этой даты; и
  • в отношении всех других налогов - в отношении налогов, взимаемых в отношении налогооблагаемых периодов, начинающихся 1 января 2024 года или после этой даты.

Те же даты применяются для Болгарии, хотя для Китая, Южной Африки, Испании и Таиланда MLI применяется в отношении других налогов с 9 сентября 2023 года.

По материалам Orbitax

#MLI#налоговое соглашение
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#MLI#налоговое соглашение