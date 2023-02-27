Россия подтвердила завершение внутренних процедур для вступления в силу BEPS MLI для 5 охваченных соглашений

Согласно обновленному сообщению ОЭСР, 7 февраля Россия подала обновленное уведомление, подтверждающее завершение внутренних процедур для вступления в силу Многосторонней конвенции (MLI) для своих охватываемых налоговых соглашений.
Обновленное уведомление включает 5 охватываемых соглашений, в том числе с Болгарией, Китаем, Южной Африкой, Испанией и Таиландом. Уведомление, подтверждающее завершение внутренних процедур, необходимо, поскольку Россия сделала оговорку, что для вступления в силу MLI Россия должна сначала депонировать такое уведомление.
Положения Многоторонней конвенции применяются:
Те же даты применяются для Болгарии, хотя для Китая, Южной Африки, Испании и Таиланда MLI применяется в отношении других налогов с 9 сентября 2023 года.
По материалам Orbitax
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