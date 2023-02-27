Представлен бюджет Гонконга на 2023–2024 годы

22 февраля 2023 года финансовый секретарь Гонконга Пол Чан представил бюджет на 2023–2024 годы.
К налоговым мерам бюджета относятся:
В дополнение к вышесказанному в бюджете отмечается, что Гонконг планирует применять глобальную минимальную эффективную налоговую ставку Компонента 2 BEPS в отношении крупных групп многонациональных компаний и ввести внутренний минимальный дополнительный налог, начиная с 2025 года.
Правительство также планирует выдвинуть предложение по усовершенствованию налогообложения прибыль от продажи долей участия. Эта инициатива призвана не только способствовать расширению и реструктуризации бизнеса за счет отчуждения долей участия, но и повысить налоговую прозрачность, снизить затраты предприятий на соблюдение нормативных требований, повысить конкурентоспособность налогового режима Гонконга и повысить привлекательность Гонконга как международного инвестиционного и делового центра.
Наконец, правительство планирует ввести налоговую льготу – «Patent Box» для прибыли, полученной в Гонконге от соответствующих патентов, полученных в результате научно-исследовательской деятельности. Стимул должен быть рассмотрен в 2023 году, а необходимые законодательные поправки должны быть представлены в Законодательный совет в первой половине 2024 года.
По материалам orbitax.com
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