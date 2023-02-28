Турция расширяет пролонгацию сроков подачи налоговой декларации и уплаты налогов на дополнительные районы

Управление доходов Турции объявило, что форс-мажорное положение введенное из-за землетрясения, которое произошло 6 февраля 2023 года, было распространено на дополнительные районы, включая провинцию Элязыг и район Гурин провинции Сивас.

Как сообщалось ранее, для пострадавших территорий продлеваются сроки подачи налоговых деклараций, а также уплаты налогов и исполнения других налоговых обязательств.

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Для деклараций, которые обычно должны быть поданы в период форс-мажора, срок продлевается до 15 августа 2023 года.

Для платежей, которые обычно должны подаваться в период форс-мажора, срок продлевается до 31 августа 2023 года. Кроме того, предоставляется освобождение от предварительного налогового декларирования в период форс-мажора, а также льгота по уплате налоговой задолженности в рассрочку до 24 месяцев без процентов.