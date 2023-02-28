News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
4

Турция расширяет пролонгацию сроков подачи налоговой декларации и уплаты налогов на дополнительные районы

Управление доходов Турции объявило, что форс-мажорное положение введенное из-за землетрясения, которое произошло 6 февраля 2023 года, было распространено на дополнительные районы, включая провинцию Элязыг и район Гурин провинции Сивас.

Ксения Шилкина
Обсудить

Как сообщалось ранее, для пострадавших территорий продлеваются сроки подачи налоговых деклараций, а также уплаты налогов и исполнения других налоговых обязательств.

Все услуги по этой теме:
Получить консультацию по международному налогообложению.
Подробнее

Для деклараций, которые обычно должны быть поданы в период форс-мажора, срок продлевается до 15 августа 2023 года.

Для платежей, которые обычно должны подаваться в период форс-мажора, срок продлевается до 31 августа 2023 года. Кроме того, предоставляется освобождение от предварительного налогового декларирования в период форс-мажора, а также льгота по уплате налоговой задолженности в рассрочку до 24 месяцев без процентов.

По материалам orbitax.com

#декларация#Турция
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#декларация#Турция