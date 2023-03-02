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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Швеция вводит временный налог на сверхдоходы производителей электроэнергии

Налоговое агентство Швеции опубликовало сообщение о том, что с 1 марта по 30 июня 2023 года вводится новый налог на сверхдоход некоторых производителей электроэнергии.

Ксения Шилкина
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Налог соответствует Регламенту (ЕС) 2022/1854 от 6 Октябрь 2022 года и взимается по ставке 90% с доходов производителей электроэнергии, превышающих 1957 шведских крон за мегаватт-час.

Производители электроэнергии должны платить налог на сверхдоход, если электроэнергия производится в Швеции из энергии ветра, тепловой солнечной энергии, энергии солнечных батарей, геотермальной энергии, отходов, ядерной энергии, лигнита (бурого угля), сырых нефтепродуктов, торфа, гидроэнергии и твердого или газообразного топлива из биомассы, кроме биометана.

Такие производители обязаны зарегистрироваться, если их установленная мощность превышает 1 мегаватт или эквивалент для солнечной энергии. Декларации требуются за каждый месяц в период с 1 марта по 30 июня 2023 года, которые должны быть представлены до 26 числа второго месяца, следующего за каждым месяцем (например, 26 мая для марта). Даже если сверхдохода от электроэнергии в течение месяца нет, декларация все равно требуется.

По материалам orbitax.com

#Швеция
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Швеция