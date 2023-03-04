Компенсация больничного листа: когда «лучше» болеть?

Сегодня предлагаем рассмотреть актуальную тему для трудящихся граждан, а если быть точнее, то стоит ли брать больничный на выходные дни или в отпуске…

Сотрудники имеют право на получение компенсации за нетрудоспособность даже за выходные дни. То есть оплата пособия осуществляется за каждый календарный день, включая случаи заболевания работника в выходные дни или в отпуске. В случае плохого самочувствия в пятницу или перед долгими выходными, понадобится обратиться к врачу, и соответственно сумма компенсации будет больше по закону.

Также важно знать, что при регистрации больничного листа в пятницу, компенсация будет выплачиваться за выходные дни. Например, если больничный лист выписывается 21 февраля 2023 года, то компенсация будет выплачиваться за выходные с 22 по 24 февраля включительно.

В случае заболевания в выходной или праздничный день необходимо обратиться к дежурному врачу государственной или частной клиники, имеющей соответствующую лицензию, либо оформить вызов врача на дом из поликлиники, обслуживающей ваш адрес. Помните, что скорая помощь не выписывает больничные листы.

Больничный лист оформляется только в электронном виде и поступает на Госуслуги, где работодатель автоматически получает уведомление, а также полную информацию в отношении больничного листа.

В случае заболевания работника в отпуске, ему выплачивается компенсация за дни болезни, и период отпуска продлевается. Если для ухода за ребенком был выписан больничный лист, то компенсация также выплачивается за выходные дни. Однако в случае заболевания ребенка в отпуске, родитель получает отпускные за эти дни, а не компенсацию, и период отдыха не продлевается.