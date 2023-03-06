Гонконг анонсировал законопроект о налоговых льготах для бюджета на 2023-24 годы

Департамент внутренних доходов Гонконга объявил о публикации законопроекта Inland Revenue (Amendment) (Child Allowance and Tax Concessions) Bill 2023, который предусматривает введение налоговых льгот для бюджета 2023-24 годов. Законопроект направлен на реализацию налоговых льгот и увеличение пособия на ребенка, предложенных в бюджете на 2023-24 гг.

Бюджет предложил единовременное сокращение налога на заработную плату, подоходного налога и налога на прибыль за отчетный 2022/23 год на 100%, с учетом предельного уровня в 6 000 USD на каждый случай. Сокращения будут отражаться в окончательной сумме налога, подлежащего уплате налогоплательщиками за отчетный 2022/23 год. От предложений выиграют 1,9 млн плательщиков налога на заработную плату и подоходного налога, а также 133 500 предприятий-налогоплательщиков. Общий объем недополученных государственных доходов в 2023-24 годах составит 9,2 млрд USD.

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Чтобы облегчить финансовое бремя налогоплательщиков, связанное с воспитанием детей, в бюджете также предлагается увеличить основное пособие на ребенка и дополнительное пособие на каждого ребенка, родившегося в течение года оценки, с 120 000 до 130 000 USD, начиная с отчетного 2023/24 года. Около 324 тыс. налогоплательщиков получат выгоду от этого предложения, при этом предполагаемые потери доходов составят 610 млн USD в год.

Законопроект планируется внести в Законодательный совет 15 марта.