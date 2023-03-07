Южноафриканский Реестр бенефициаров вступит в силу в апреле

Комиссия по компаниям и интеллектуальной собственности Южной Африки объявила о том, что обязательная регистрация бенефициарной собственности трастов и компаний вступит в силу 1 апреля 2023 года.
Скорейшая реализация ключевых мер, предусмотренных Законом № 22 от 2022 года, который был принят 29 декабря 2022 года, была ускорена решением ФАТФ о включении Южной Африки в список юрисдикций, находящихся под усиленным наблюдением. Оценка ФАТФ режима борьбы с отмыванием денег (AML) в Южной Африке определила необходимость своевременного предоставления компетентным органам точной и актуальной информации о бенефициарах как одну из основных целей исправления ситуации.
Новый закон вносит изменения, в частности, в регулирование раскрытия информации о бенефициарах в соответствии с Законом о компаниях 71 от 2008 года, Законом о контроле за трастовой собственностью 57 от 1988 года и Законом о регулировании финансового сектора 9 от 2017 года. Измененные разделы 50 и 56 Закона о компаниях означают, что все нерегулируемые компании должны будут регистрировать и обновлять информацию о бенефициарах в своих собственных реестрах ценных бумаг. Регулируемые компании должны подавать информацию непосредственно в Комиссию по компаниям и интеллектуальной собственности, а также вести собственные реестры. Несоблюдение закона может привести к наложению административного штрафа по решению суда в размере 10% от оборота компании или 1 млн USD, в зависимости от того, что больше.
Закон также вносит изменения в Закон о контроле за трастовой собственностью 1988 года, требуя от попечителей вести учет бенефициаров, агентов и советников траста и сообщать об этом Мастер Высокого суда по делам траста. Мастер, в свою очередь, будет вести реестр этой информации и предоставлять ее "любому лицу в установленном порядке". Точные сведения, которые должны быть предоставлены, и лица, которым они должны быть раскрыты, будут определены министром финансов.
Доверительные собственники, не выполнившие требования, могут быть оштрафованы на сумму до 10 млн USD или лишены свободы на 5 лет. Закон также наделяет Мастера полномочиями отстранять попечителей, если они признаны неудовлетворительно выполняющими свои обязанности, отказавшимися от законного требования, осужденными за нечестность, обанкротившимися, признанными психически недееспособными или не предоставившими достаточного обеспечения.
По материалам STEP
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