Южноафриканский Реестр бенефициаров вступит в силу в апреле

Комиссия по компаниям и интеллектуальной собственности Южной Африки объявила о том, что обязательная регистрация бенефициарной собственности трастов и компаний вступит в силу 1 апреля 2023 года.

Скорейшая реализация ключевых мер, предусмотренных Законом № 22 от 2022 года, который был принят 29 декабря 2022 года, была ускорена решением ФАТФ о включении Южной Африки в список юрисдикций, находящихся под усиленным наблюдением. Оценка ФАТФ режима борьбы с отмыванием денег (AML) в Южной Африке определила необходимость своевременного предоставления компетентным органам точной и актуальной информации о бенефициарах как одну из основных целей исправления ситуации.

Новый закон вносит изменения, в частности, в регулирование раскрытия информации о бенефициарах в соответствии с Законом о компаниях 71 от 2008 года, Законом о контроле за трастовой собственностью 57 от 1988 года и Законом о регулировании финансового сектора 9 от 2017 года. Измененные разделы 50 и 56 Закона о компаниях означают, что все нерегулируемые компании должны будут регистрировать и обновлять информацию о бенефициарах в своих собственных реестрах ценных бумаг. Регулируемые компании должны подавать информацию непосредственно в Комиссию по компаниям и интеллектуальной собственности, а также вести собственные реестры. Несоблюдение закона может привести к наложению административного штрафа по решению суда в размере 10% от оборота компании или 1 млн USD, в зависимости от того, что больше.

Закон также вносит изменения в Закон о контроле за трастовой собственностью 1988 года, требуя от попечителей вести учет бенефициаров, агентов и советников траста и сообщать об этом Мастер Высокого суда по делам траста. Мастер, в свою очередь, будет вести реестр этой информации и предоставлять ее "любому лицу в установленном порядке". Точные сведения, которые должны быть предоставлены, и лица, которым они должны быть раскрыты, будут определены министром финансов.

Доверительные собственники, не выполнившие требования, могут быть оштрафованы на сумму до 10 млн USD или лишены свободы на 5 лет. Закон также наделяет Мастера полномочиями отстранять попечителей, если они признаны неудовлетворительно выполняющими свои обязанности, отказавшимися от законного требования, осужденными за нечестность, обанкротившимися, признанными психически недееспособными или не предоставившими достаточного обеспечения.