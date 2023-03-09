Таиланд утвердил введение минимального глобального налога

7 марта Кабинет министров Таиланда одобрил введение правил глобального минимального налога в соответствии с Компонентом 2 (Pillar II) двухкомпонентного решения ОЭСР, включая налог сверху для MNE, достигших порогового значения консолидированного годового дохода в 750 млн евро.

С этой целью Департамент доходов Таиланда разрабатывает соответствующий закон (Top-up Tax Collection Law), который должен быть принят в 2023 году и вступить в силу в 2025 году.