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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Италия изучает вопрос о том, является ли доступ к Facebook в обмен на пользовательские данные облагаемым НДС оборотом

Согласно последним сообщениям, Facebook (Meta), возможно, придется выплатить НДС в размере 870 миллионов евро в Италии за период с 2015 по 2021 год после того, как прокуратура начала расследование в отношении компании.

Ксения Шилкина
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Расследование было начато мировыми судьями Милана по запросу Европейской прокуратуры (EPPO) для проверки того, есть ли основания для того, должна ли регистрация пользователей облагаться налогом.

Расследование сосредоточено на том, является ли бесплатное членство на платформах Meta обменом на пользовательские данные и должно ли оно быть классифицировано как обмен услугами (бартер), облагаемый НДС, что является позицией итальянских властей.

Сообщается, что Meta заявила, что не согласна с этой идеей, но будет полностью сотрудничать со следствием.

По материалам orbitax.com

#Италия#НДС / VAT
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Италия#НДС / VAT