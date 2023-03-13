Литва вводит временный солидарный взнос для банковского сектора

Министерство финансов Литвы сообщило о том, что подготовлен законопроект о введении временного солидарного взноса для банковского сектора.
Согласно сообщению Минфина, временный взнос солидарности будет выплачиваться за 2023 и 2024 годы по ставке 60% от чистого процентного дохода в размере, превышающем средний чистый процентный доход за предыдущие четыре года, увеличенный на 50%.
Данный солидарный взнос будет применяться только к банкам (учреждениям), в которых сумма вкладов и других средств жителей Литвы на 31 декабря 2022 года составляла не менее 400 миллионов евро.
По материалам orbitax.com
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