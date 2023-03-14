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Полина Мостепан
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«Удачный» windfall tax

Последнее время тема о внедрении windfall tax набирает обороты на просторах информационного поля. Согласно главе Министерства финансов Антона Силуанова, концепция windfall tax детально согласована, и изменения будут направлены в ГД.

Полина Мостепан
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Windfall tax — это разовый налог на дополнительную прибыль, полученную компаниями в 2021-2022 годах благодаря удачной ценовой конъюнктуре. То есть более простыми словами, компании, получившие выгоду из непредвиденной экономической ситуации в виде неожиданного дохода, обязаны внести в бюджет дополнительный взнос.

Министр финансов отметил прессе, что что уплата вышеупомянутого сбора будет в формате обязательного разового платежа. По сообщениям СМИ, компании с прибылью более 1 миллиарда рублей за последние 2 года будут классифицироваться как крупный бизнес.

Минфин предлагает увеличение доходной части за период 2022-2021 годов применить к 2019-2018 годам, не учитывая 2020 год в связи с пандемией COVID-19. Разница между суммами доходов в этих временных промежутках частично должна быть централизована в бюджете на нужды государства.

В отношении суммы зачисления: она может быть определена в размере примерно 4-5% от сверхприбыли за два года.

Ведомство также сообщило, что совместно с представителями бизнес сообщества инициативы были детально проработаны и согласованы. В текущий момент идёт подготовка представить законодательную инициативу в парламенте, чтобы в 2023 году можно было реализовать данную инициативу.

По материалам: Телеграм-канала TaxPro

#налоговый контроль#налоговый учет#налогоплательщик
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговый контроль#налоговый учет#налогоплательщик