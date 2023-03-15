Саскачеван вводит новые требования к Реестру бенефициаров

Канадская провинция Саскачеван ввела новые требования к Реестру бенефициаров в соответствии с Законом о коммерческих корпорациях 2021 года, который вступил в силу с 12 марта.

Саскачеван, Канада

По новым требованиям частные корпорации в Саскачеване должны составлять и вести реестр всех лиц, имеющих значительный контроль в корпорации в соответствии с одним из трех правил:

Первое правило касается владения акциями. Считается, что физлицо имеет значительный контроль, если оно прямо или косвенно владеет и / или контролирует или управляет значительным количеством акций корпорации, что означает:

любое количество акций, дающих не менее 25% прав голоса, закрепленных за всеми голосующими акциями корпорации, находящимися в обращении; или любое количество акций, на долю которых приходится не менее 25% или более всех акций корпорации, находящихся в обращении, по справедливой рыночной стоимости.

Второе правило рассматривает совместное влияние. Считается, что физлицо имеет значительный контроль над корпорацией, если оно имеет какое-либо прямое или косвенное влияние, которое в случае его осуществления привело бы к фактическому контролю над корпорацией.

Третье правило рассматривает общий контроль со стороны нескольких лиц. Два или более физлица, каждое из которых будет считаться физлицом, имеющим значительный контроль над корпорацией, если в отношении значительного количества акций корпорации они:

совместно владеют долей или правами, или комбинацией долей или прав, которые соответствуют одному из вышеперечисленных критериев 25%; или являются сторонами соглашения или какой-либо формы договоренности, в соответствии с которой право или комбинация прав в отношении акций корпорации, которые соответствуют любому из критериев 25%, изложенных выше, могут осуществляться ими совместно или согласованно.

Реестр бенефициаров корпорации не требует публичного раскрытия, но в некоторых случаях его необходимо раскрывать. В частности, раскрытие информации требуется по запросу Регистратора корпораций Саскачевана или по запросу следственного органа, включая Королевскую канадскую конную полицию, любую полицейскую службу, Агентство по доходам Канады, Министерство юстиции Саскачевана. Кроме того, раскрытие информации может потребоваться по запросу акционеров или кредиторов корпорации или их личных представителей в соответствии с определенными требованиями нового Закона.