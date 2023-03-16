Турция вводит новый дополнительный корпоративный налог на 2022 год

Налоговая служба Турции объявила о публикации Закона № 7440 от 9 марта 2023 года, который включает дополнительный корпоративный налог, который будет применяться в отношении 2022 налогового года по ставке 10% или 5%.

Налоговая база для 10% дополнительного налога составляет:

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Освобождения и вычеты, заявленные корпоративными налогоплательщиками в декларации по корпоративному налогу за 2022 год в соответствии с Законом о подоходном налоге с предприятий (Закон № 5520) и соответствующими нормативными актами; и

Налоговая база налогоплательщиков, на которую распространяются пониженные ставки корпоративного налога в соответствии со статьей 32/А Закона № 5520, касающейся инвестиционных стимулов (сертификатов).

Налоговой базой для дополнительного налога в размере 5% является сумма доходов (дивидендов), полученных из-за границы, которые освобождаются от налогообложения.

Однако некоторые льготы и вычеты специально исключены из дополнительного налога. К ним относятся, среди прочего, освобождение для депозитов в лирах с защитой в иностранной валюте, необлагаемых налогом пожертвований, необлагаемых налогом доходов инвестиционных фондов и товариществ от управления портфелем, необлагаемых налогом доходов фондов венчурных инвестиций, инвестиционных фондов недвижимости и пенсионных накоплений при соблюдении определенных условий, а также льготы по стимулированию инвестиций.

Кроме того, некоторые корпоративные налогоплательщики освобождены от дополнительного налога, в том числе налогоплательщики в районах, пострадавших от землетрясения, произошедшего 6 февраля 2023 года. Сюда входят провинции Адана, Адыяман, Диярбакыр, Элязыг, Газиантеп, Хатай, Кахраманмараш, Килис, Малатья, Османие и Шанлыурфа, а также Гуринский район провинции Сивас.

Дополнительный налог уплачивается двумя частями и не подлежит вычету. Первый платеж дополнительного налога должен быть уплачен до крайнего срока уплаты корпоративного налога, т. е. 30 апреля 2023 г., а второй платеж должен быть произведен в течение четырех месяцев после крайнего срока уплаты корпоративного налога, т. е. 31 августа 2023 г.