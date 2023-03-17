Швеция объявляет о новой электронной услуге для онлайн платформ

Начиная с 2023 года операторы платформ, управляющие цифровыми платформами, должны в определенных случаях собирать информацию о своих продавцах и их доходах. Эти данные необходимо ежегодно представлять в Шведское налоговое агентство, причем первый отчет должен быть представлен не позднее 31 января 2024 года за 2023 доходный год.

Операторы платформ должны определить для себя, распространяются ли на них новые правила. Те, на кого распространяются правила, должны зарегистрироваться до 30 июня 2023 года с использованием новой электронной услуги, а те, у кого нет продавцов, на которых распространяются обязательства по отчетности, могут подать заявление на освобождение не позднее 2 мая 2023 года.