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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Швеция объявляет о новой электронной услуге для онлайн платформ

Шведское налоговое агентство анонсировало новую электронную услугу для регистрации операторов платформ для целей DAC7.

Ксения Шилкина
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Начиная с 2023 года операторы платформ, управляющие цифровыми платформами, должны в определенных случаях собирать информацию о своих продавцах и их доходах. Эти данные необходимо ежегодно представлять в Шведское налоговое агентство, причем первый отчет должен быть представлен не позднее 31 января 2024 года за 2023 доходный год.

Операторы платформ должны определить для себя, распространяются ли на них новые правила. Те, на кого распространяются правила, должны зарегистрироваться до 30 июня 2023 года с использованием новой электронной услуги, а те, у кого нет продавцов, на которых распространяются обязательства по отчетности, могут подать заявление на освобождение не позднее 2 мая 2023 года.

По материалам orbitax.com

#Швеция#электронная торговля
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Швеция#электронная торговля