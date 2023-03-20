Гонконг объявил о возобновлении схемы «резидентство за инвестиции»

Правительство Гонконга объявило о скором возобновлении схемы предоставления вида на жительство за инвестиции.

Правительство приостановило действие схемы в 2015 году, чтобы сосредоточиться на привлечении талантов, а не инвестиций, но теперь возобновляет программу, чтобы помочь восстановлению экономики после пандемии.

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Успешные кандидаты будут иметь право подать заявление на получение постоянного вида на жительство после 7 лет статуса по программе.

Хотя правительство официально не объявило сумму, необходимую для возобновления инвестиционной программы, финансовый секретарь Гонконга Пол Чан ожидает, что она составит более 14 млн HKD (1,78 млн USD), что выше 10 млн HKD (1,27 млн USD) - инвестиционного порога, когда программа была еще активна.

Как и предыдущая программа, действие которой было приостановлено, новая программа «резидентство за инвестиции» не будет доступна для граждан материкового Китая.