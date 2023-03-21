News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
5

Эстония прокомментировала включение России в список несотрудничающих юрисдикций ЕС

Налогово-таможенный департамент Эстонии выпустил пресс-релиз о влиянии включения России в перечень стран, несотрудничающих с Советом ЕС с 21 февраля 2023 года.

Ксения Шилкина
Обсудить

В пресс-релизе отмечается, что налоговые последствия для России, Британских Виргинских островов, Коста-Рики, Маршалловых Островов и других юрисдикций следующие:

Все услуги по этой теме:
Хотите зарегистрировать компанию в Эстонии?
Подробнее
Хотите получить лицензию для криптовалютных обменников и бирж в Эстонии?
Подробнее

· 20% удерживаемый налог с платежей, произведенных компаниям в несотрудничающих юрисдикциях за оказание услуг, даже если услуга не предоставляется в Эстонии (удержание не требуется, если у компании есть зарегистрированное ПП в Эстонии);

· Отказ от освобождения от налогообложения дивидендов/распределения прибыли, полученных от компаний/постоянных представительств в несотрудничающих юрисдикциях, при выплате эстонской компанией;

· Требование отражать определенные операции в качестве расходов, не связанных с предпринимательской деятельностью, которые подлежат налогообложению, в том числе:

  • приобретение ценных бумаг, выпущенных юридическим лицом в несотрудничающей юрисдикции;
  • приобретение акций юридического лица в несотрудничающей юрисдикции;
  • выплата задолженности или заранее оцененных убытков (договорные штрафы) или арбитражная компенсация юридическому лицу в несотрудничающей юрисдикции; и
  • предоставление кредита или осуществление авансового платежа юридическому лицу в несотрудничающей юрисдикции или иное приобретение права требования к юридическому лицу в несотрудничающей юрисдикции.

· Наконец, отмечается, что физические лица должны сообщать о доходах контролируемых юридических лиц в несотрудничающей юрисдикции и уплачивать налоги с такого дохода, независимо от того, распределяло ли юридическое лицо свою прибыль.

Обращаем внимание, что приведенные выше правила в отношении несотрудничающих юрисдикций применяются с 1 июля 2021 года, хотя правила контролируемых организаций для физических лиц применяются с 1 января 2022 года.

По материалам orbitax.com

#черный список#Эстония
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#черный список#Эстония