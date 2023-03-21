Эстония прокомментировала включение России в список несотрудничающих юрисдикций ЕС

Налогово-таможенный департамент Эстонии выпустил пресс-релиз о влиянии включения России в перечень стран, несотрудничающих с Советом ЕС с 21 февраля 2023 года.

В пресс-релизе отмечается, что налоговые последствия для России, Британских Виргинских островов, Коста-Рики, Маршалловых Островов и других юрисдикций следующие:

Все услуги по этой теме:

· 20% удерживаемый налог с платежей, произведенных компаниям в несотрудничающих юрисдикциях за оказание услуг, даже если услуга не предоставляется в Эстонии (удержание не требуется, если у компании есть зарегистрированное ПП в Эстонии);

· Отказ от освобождения от налогообложения дивидендов/распределения прибыли, полученных от компаний/постоянных представительств в несотрудничающих юрисдикциях, при выплате эстонской компанией;

· Требование отражать определенные операции в качестве расходов, не связанных с предпринимательской деятельностью, которые подлежат налогообложению, в том числе:

приобретение ценных бумаг, выпущенных юридическим лицом в несотрудничающей юрисдикции;

приобретение акций юридического лица в несотрудничающей юрисдикции;

выплата задолженности или заранее оцененных убытков (договорные штрафы) или арбитражная компенсация юридическому лицу в несотрудничающей юрисдикции; и

предоставление кредита или осуществление авансового платежа юридическому лицу в несотрудничающей юрисдикции или иное приобретение права требования к юридическому лицу в несотрудничающей юрисдикции.

· Наконец, отмечается, что физические лица должны сообщать о доходах контролируемых юридических лиц в несотрудничающей юрисдикции и уплачивать налоги с такого дохода, независимо от того, распределяло ли юридическое лицо свою прибыль.

Обращаем внимание, что приведенные выше правила в отношении несотрудничающих юрисдикций применяются с 1 июля 2021 года, хотя правила контролируемых организаций для физических лиц применяются с 1 января 2022 года.