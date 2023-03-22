Казахстан вводит новый специальный налоговый режим для розничной торговли

Согласно сообщению Комитета государственных доходов Казахстана, 20 марта 2023 года президент подписал закон о новом специальном режиме налогообложения розничной торговли.
В 2021 году в ответ на COVID -19, Казахстан предоставил упрощенную ставку налога на валовой доход в размере 3% для квалифицированных налогоплательщиков.
Кроме того, для сектора общественного питания был введен временный режим налогообложения розничной торговли, который должен был действовать с 2023 по 2025 год.
Новый режим доступен для налогоплательщиков, отвечающих следующим условиям:
Общая ставка розничного налога составляет 4% на все доходы, полученные в Казахстане или из-за рубежа, и может быть снижена на 50%, с 4% до 2%, местными властями.
Однако ставка розничного налога составляет 8% в случае получения доходов от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг субъектам хозяйствования, требующим документального подтверждения суммы таких расходов. Ставка 8% не может быть уменьшена.
Наконец, отмечается, что налогоплательщики в рамках данного режима не облагаются НДС.
Значение МРП с 1 января 2023 года составляет 3 450 тенге, в результате чего порог годового дохода для нового режима составляет 2,07 миллиарда тенге.
По материалам orbitax.com
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь