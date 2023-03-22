Казахстан вводит новый специальный налоговый режим для розничной торговли

Согласно сообщению Комитета государственных доходов Казахстана, 20 марта 2023 года президент подписал закон о новом специальном режиме налогообложения розничной торговли.

В 2021 году в ответ на COVID -19, Казахстан предоставил упрощенную ставку налога на валовой доход в размере 3% для квалифицированных налогоплательщиков.

Все услуги по этой теме:

Кроме того, для сектора общественного питания был введен временный режим налогообложения розничной торговли, который должен был действовать с 2023 по 2025 год.

Новый режим доступен для налогоплательщиков, отвечающих следующим условиям:

Средняя численность сотрудников за налоговый период не превышает 200 человек;

Годовой доход не превышает 600 000 МРП (месячный расчетный показатель); и

Налогоплательщик занимается одним или несколькими квалифицируемыми видами деятельности, определенными правительством для данного режима.

Общая ставка розничного налога составляет 4% на все доходы, полученные в Казахстане или из-за рубежа, и может быть снижена на 50%, с 4% до 2%, местными властями.

Однако ставка розничного налога составляет 8% в случае получения доходов от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг субъектам хозяйствования, требующим документального подтверждения суммы таких расходов. Ставка 8% не может быть уменьшена.

Наконец, отмечается, что налогоплательщики в рамках данного режима не облагаются НДС.

Значение МРП с 1 января 2023 года составляет 3 450 тенге, в результате чего порог годового дохода для нового режима составляет 2,07 миллиарда тенге.