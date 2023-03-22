ОАЭ откроет первую в мире СЭЗ для компаний, занимающихся цифровыми и виртуальными активами

Шейх Сауд бин Сакр Аль Касими, член Верховного совета ОАЭ и правитель Рас-Аль-Хаймы, издал законы о создании криптовалютной фри-зоны. Созданная в соответствии с законом №2 от 2023 года, RAK Digital Assets Oasis является независимым государственным органом, связанным с недавно созданным Департаментом будущего.

RAK Digital Assets Oasis откроется для заявок со второго квартала 2023 года, став единственной в мире фри-зоной исключительно для компаний, работающих с цифровыми и виртуальными активами и внедряющих инновации в новейших и развивающихся секторах: метавселенная, блокчейн, полезные токены, кошельки виртуальных активов, NFTs, DAOs, DApp и иные виды бизнеса, связанные с Web3.

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Закон предоставляет новой фри-зоне финансовую, административную и законодательную независимость, позволяя ей функционировать как специально созданной, а также способствующей инновациям в секторе виртуальных активов.

Помимо создания RAK Digital Assets Oasis, шейх Сауд бин Сакр Аль Касими также объявил о принятии закона №1 от 2023 года, в котором говорится о создании Департамента будущего.

Закон направлен на стимулирование экономического роста и диверсификации в Рас-Аль-Хайме, продвижение ее растущего статуса как центра инноваций в ОАЭ и повышение ее конкурентоспособности как экономического и глобального направления для бизнеса.

Новый департамент будет играть ключевую роль в продвижении инноваций и стимулировании экономического развития эмирата в цифровую эпоху, позиционируя Рас-Аль-Хайму как лидера в области инноваций и предпринимательства в секторе цифровых и виртуальных активов.