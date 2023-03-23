Законопроект о повышении призывного возраста

Кроме того, порог поступления на воинскую службу, по достижению законодательно установленных лет, также планируют поднять до 30 лет. Хотя сейчас законодательно закреплено до 27 лет. В соответствии с предлагаемым законом, переход будет плавным, а именно: в следующем году в армию планируется призывать лица в возрастном диапазоне от 19 до тридцати лет, в 2025 году от двадцати до тридцати лет, а в 26-м году от 21 до 30 лет. Однако существует исключение, желающие россияне в добровольном порядке, могут с 18 лет поступить на срочную службу, не взирая на увеличение возрастного порога призываемого лица.