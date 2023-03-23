Законопроект о повышении призывного возраста

В Госдуме был представлен закон, благодаря которому призывной возраст на воинскую службу граждан предлагают постепенно увеличивать до 21 года. Напоминаем, что данный момент призывной возраст составляет 18 лет.
Кроме того, порог поступления на воинскую службу, по достижению законодательно установленных лет, также планируют поднять до 30 лет. Хотя сейчас законодательно закреплено до 27 лет. В соответствии с предлагаемым законом, переход будет плавным, а именно: в следующем году в армию планируется призывать лица в возрастном диапазоне от 19 до тридцати лет, в 2025 году от двадцати до тридцати лет, а в 26-м году от 21 до 30 лет. Однако существует исключение, желающие россияне в добровольном порядке, могут с 18 лет поступить на срочную службу, не взирая на увеличение возрастного порога призываемого лица.
Предложенная законодательная инициатива освободит учащихся учебных заведений от необходимости посещения военкомата для оформления отсрочек. Лица, которые имеют отсрочку от военной службы, согласно текущему законодательству, смогут использовать их до истечения срока их действия или оснований.
В случае принятия предложенного закона, то первого января 2024 года- он вступит в силу.
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