Таиланд предлагает налоговые льготы юридическим лицам при электронной оплате налогов

Пониженная ставка подоходного налога в размере 1,0% применяется с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г., когда платежи осуществляются через электронную систему подоходного налога. При этом стандартные ставки подоходного налога составляют 5,0%, 3,0% или 2,0%, в зависимости от типа платежа. Скидка распространяется на указанные платежи компаниям и юридическим товариществам, действующим в Таиланде, за исключением фондов и ассоциаций, а также физическим лицам.