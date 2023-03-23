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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Таиланд предлагает налоговые льготы юридическим лицам при электронной оплате налогов

Департамент доходов Таиланда опубликовал Постановление министерства № 389 от 13 марта 2023 года, которое предусматривает продление срока снижения подоходного налога для содействия использованию электронной системы.

Ксения Шилкина
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Пониженная ставка подоходного налога в размере 1,0% применяется с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г., когда платежи осуществляются через электронную систему подоходного налога. При этом стандартные ставки подоходного налога составляют 5,0%, 3,0% или 2,0%, в зависимости от типа платежа. Скидка распространяется на указанные платежи компаниям и юридическим товариществам, действующим в Таиланде, за исключением фондов и ассоциаций, а также физическим лицам.

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По материалам orbitax.com

#налоговые льготы#Таиланд
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+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговые льготы#Таиланд