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Полина Мостепан
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Рынок инвестиций: всё пропало или не всё так плохо

Центральный банк РФ озвучил неутешительные данные для фондового рынка. Средние суммы на счетах российского розничного инвестора за прошлый год упали с 409 до 205 тыс. рублей, то есть стали в 2 раза меньше.

Полина Мостепан
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Падение стоимости ценных бумаг, вывод средств со счетов, а также заморозка активов в заграничных депозитариях, в случаях, когда средства не поступали на счета отечественных инвесторов негативно повлияли на инвестируемые суммы. То есть денежных средств стало значительно меньше у инвесторов для дальнейших вложений.

В настоящее время около 33% россиян вкладывают свои денежные накопления в российский фондовый рынок. За прошедший год количество клиентов у брокеров увеличилось на 36% благодаря новым инвесторам, и общее число инвесторов, которые обслуживаются брокерами, достигло 22,9 млн. Общий объём инвестируемых сумм россиянами составил 6 трлн руб., в том числе 5,3 трлн руб. инвестировались в ценные бумаги. Большим спросом и интересом среди инвесторов пользуются акции отечественных компаний и федеральные облигации займа.

Однако, по данным ЦБ, до сих пор огромная часть инвесторов (66%) не имеет никаких сбережений, то есть имеют пустые счета, а примерно 21 % инвесторов имеют незначительные суммы на счетах, не превышающие 10 тысяч рублей.

В то же время сегмент доверительного управления продемонстрировал по итогам года минимальный прирост объема активов, сохраняя при этом стабильность по числу инвесторов. Количество инвесторов на конец года составляло 848 тысяч, а стоимость активов достигла 1,8 триллионов рублей, из которых 1,2 триллиона рублей принадлежат физическим лицам. Средний размер счета в управлении оставался неизменным и составлял 1,5 млн рублей.

Инвесторы, выводившие свои активы из ИИС c долгим периодом, инвестировали их в стратегии с высоким чеком и коротким периодом. Кроме того, они предпочитали переводить свои бумаги от зарубежных эмитентов к отечественным. Инвесторы также отдавали предпочтение более ликвидным фондам денежного рынка.

По материалам: Банк России

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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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