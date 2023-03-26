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Российские налоги
Полина Мостепан
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И в Кубе будет «Мир»

Хорошая новость для россиян, планирующие свой отдых на несравненном Острове Свободы – Куба: кубинские банковские учреждения начали принимать к оплате карты с отечественной платежной системой "Мир".

Полина Мостепан
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К сожалению, на данный момент, карта «Мир» действует исключительно на снятие денежных средств, и пока у россиян нет возможности оплачивать картой услуги либо товары в местных заведениях и учреждения.

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По информации ТАСС, на данный момент карты с отечественной платежной системой принимают исключительно банки в столице страны- Гаване. На экранах устройств выдачи денежных банкнот появился знак ПС «Мир», используемой в РФ и с карты банков РФ возможно снять наличные в местной валюте-песо. Обмен рублей на наличные песо в банкоматах происходит, приблизительно 1 к 1,5, за исключением комиссионных за проведённую операцию.

Оплата российскими картами будет возможна, как только установят оборудование, предназначенное для приема оплаты картами в прочих учреждениях, таких как магазины, рестораны и т.п., но сроки реализации пока не известны.

Кубинские власти считают, что использование платежной системы на Кубе поможет привлечь больше туристов из России, поскольку условия оплаты будут более удобными в условиях санкций против российских банков. В 2022 году Кубу посетили более 54 тысяч человек из России, а годом ранее более 146 тысяч.

По материалам: Тасс

#банк#банковская карта
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#банк#банковская карта