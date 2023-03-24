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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Еврокомиссия обновила список стран с высоким уровнем риска отмывания денежных средств

Европейская комиссия уполномочена выявлять третьи страны высокого риска, имеющие стратегические недостатки в своем режиме по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на основании Директивы (ЕС) 2015/849. 16 марта список был обновлен.

Ольга Кутяева
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В список добавлены Объединенные Арабские Эмираты, Гибралтар, Мозамбик и Конго.

Одним из столпов законодательства Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма является Директива (ЕС) 2015/849. Согласно этой Директиве, банки и другие организации, осуществляющие контроль, обязаны проявлять повышенную бдительность в деловых отношениях и сделках с участием третьих стран с высоким уровнем риска. Типы требований повышенной бдительности в основном представляют собой дополнительные проверки и меры контроля, которые определены в Статье 18a Директивы.

Попадание юрисдикций в список Еврокомиссии усложнит проведение финансовых операций резидентов таких стран с резидентами государств-членов ЕС.

По материалам European Commission

#борьба с отмыванием (AML)#Европейская комиссия ЕС
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#борьба с отмыванием (AML)#Европейская комиссия ЕС