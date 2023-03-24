Еврокомиссия обновила список стран с высоким уровнем риска отмывания денежных средств

Европейская комиссия уполномочена выявлять третьи страны высокого риска, имеющие стратегические недостатки в своем режиме по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на основании Директивы (ЕС) 2015/849. 16 марта список был обновлен.

Одним из столпов законодательства Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма является Директива (ЕС) 2015/849. Согласно этой Директиве, банки и другие организации, осуществляющие контроль, обязаны проявлять повышенную бдительность в деловых отношениях и сделках с участием третьих стран с высоким уровнем риска. Типы требований повышенной бдительности в основном представляют собой дополнительные проверки и меры контроля, которые определены в Статье 18a Директивы.