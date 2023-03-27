ЕС призывает ООН поддержать инклюзивную структуру ОЭСР/Группы двадцати для двухкомпонентного решения во избежание дублирования усилий

Совет Европейского Союза опубликовал ответ на консультации по итогам принятой в декабре 2022 года резолюции ООН «Содействие инклюзивному и эффективному налоговому сотрудничеству в Организации Объединенных Наций».

Резолюция предусматривает проведение межправительственных обсуждений в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН для повышения инклюзивности и эффективности международного налогового сотрудничества, включая возможность разработки рамок или инструментов международного налогового сотрудничества.

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С этой целью Генеральный секретарь ООН проводит консультации с государствами-членами и соответствующими заинтересованными сторонами для подготовки отчета в качестве основы для дальнейших обсуждений, в ходе которых будут проанализированы все соответствующие международно-правовые документы, другие документы и рекомендации, касающиеся международного налогового сотрудничества. В отчете также будут даны оценки вариантов усиления инклюзивности и эффективности такого сотрудничества и их жизнеспособности, а также намечены возможные следующие шаги.

ЕС в свою очередь приветствует резолюцию и решительно поддерживает многосторонность и международное сотрудничество для решения проблем все более глобализированной и цифровой экономики, включая, в частности, международное налоговое сотрудничество. В этом отношении ЕС настоятельно призывает ООН поддержать текущую работу Инклюзивной рамочной программы ОЭСР/Группы двадцати для двухкомпонентного решения, которая достигла своей заключительной стадии, избегая при этом неоправданного дублирования международных усилий и риска возможных непоследовательных результатов на глобальном уровне.