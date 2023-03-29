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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Греция опубликовала юрисдикциии, включенные в черные списки на 2021 налоговый год

Греция опубликовала обновленный черный список юрисдикций с льготными налоговыми режимами и черный список не сотрудничающих юрисдикций. Оба списка действительны для налогового 2021 года.

Ольга Кутяева
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По сравнению с предыдущими списками (действующими в 2020 году), Шри-Ланка исключена из черного списка юрисдикций со льготными налоговыми режимами, Оман исключен, а Алжир, Беларусь, Конго (Республика) и Вьетнам добавлены в список несотрудничающих юрисдикций.

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Так называемые «защитные меры» в отношении обоих списков включают запрет на вычет для целей греческого налога платежей в пользу лиц, учрежденных в юрисдикции, включенной в список, если только плательщик не подтвердит, что платежи являются вознаграждением за фактические и регулярные операции, которые не приводят к уклонению от уплаты налогов.

В списке юрисдикций с льготными налоговыми режимами (по состоянию на 13 марта 2023 года - действителен для налогового 2021 года) находится 41 юрисдикция, среди которых Андорра, БВО, Кипр, Гибралтар, Венгрия, Саудовская Аравия, ОАЭ и другие.

В списке не сотрудничающих юрисдикций (по состоянию на 20 марта 2023 года - действителен для налогового 2021 года) 46 юрисдикций, среди которых Беларусь, Панама, Сейшелы, Таиланд, Вьетнам и другие.

По материалам Orbitax

#Греция#налоговые льготы
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Греция#налоговые льготы