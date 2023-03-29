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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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HMRC вводит правила предварительной оценки для импорта в Великобританию

15 марта 2023 года налоговое и таможенное управление Великобритании опубликовало подробную информацию о новой услуге предварительных оценок (AVR) для импортеров товаров в Великобританию.

Ксения Шилкина
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AVR — это дополнительная услуга по упрощению процедур, которой могут воспользоваться импортеры товаров в Великобританию, чтобы заранее убедиться в стоимости импорта для целей ввозных пошлин Великобритании.

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В настоящее время Великобритания принимает предварительные решения в отношении тарифной классификации и происхождения товаров, но не предоставляет предварительных решений в отношении таможенной оценки. Это связано с тем, что постановления о предварительной таможенной оценке не были предусмотрены законодательством ЕС.

По материалам orbitax.com

#Великобритания#импорт
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Великобритания#импорт