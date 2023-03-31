В 2024 году появится возможность оформления компенсации по вкладам удаленно

Граждане России могут получить возможность отправлять запросы на компенсацию по вкладам удаленно. Министерство финансов Российской Федерации внесло предложение, которое облегчит получение россиянами компенсации денежных средств при аннулировании лицензии или банкротстве кредитного учреждения.

Данная возможность будет распространяться как на физических и юридических лиц, так и на индивидуальных предпринимателей. Совет Федерации уже утвердил поправки в закон «О страховании вкладов в банках РФ».

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Владельцы банковских депозитов в разорившихся кредитных учреждениях смогут удаленно осуществлять подтверждение своей личности и оформлять заявку на компенсацию денежных средств. Сделать это можно будет посредством портала «Госуслуг» или в агентстве страхования вкладов. Также предложена альтернатива зачисления компенсаций как на реквизиты расчётного счета, так и на реквизиты карты «Мир».

Дистанционная услуга станет доступной уже в скором 2024 году, а в настоящее время для оформления выплаты, гражданин обязан явиться с заявлением в офис кредитного учреждения или агентства по страхованию вкладов.

Таким образом, запланированные изменения однозначно улучшат процесс получения компенсации по вкладам и сэкономят время вкладчиков.