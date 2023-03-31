Цифровой рубль: что нас ждет в апреле 2023 года?

В апреле будет проведена апробация работы российского цифрового рубля.
По настоящее время в России существует две формы национальной валюты: наличная и безналичная. К указанным формам будет добавлена третья — цифровая.
Отличия цифрового рубля от обычного.
Виртуальная форма – не положишь ни в карман, ни в кошелек. Он будет храниться в виде кода на специальной платформе, которая будет контролироваться Банком России.
Его можно будете использовать для оплаты вещей, в частности, без подключения к интернету, и в иных целях.
Не стоит путать цифровой рубль с криптовалютой.
Цифровой рубль это официальная валюта, эмиссией которой будет заниматься Банк России, в то время как криптовалюта производится в результате майнинга.
В апреле планируется запустить пробный вариант такого вида валюты. Испытание проведет Банк России совместно с 15 банками, которые протестируют цифровой рубль для платежей и осуществления переводов между участвующими в эксперименте реальными клиентами.
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