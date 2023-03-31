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Зарубежное право
Яна Полдолина
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Изменения в режиме реестра директоров гонконгской компании 2023 годаМатериал редакции

Недавно в Гонконге произошли изменения в отношении доступа к данным директоров гонконгских компаний. Новые положения были приняты Законодательным советом Гонконга еще в июле 2012 г., однако довольно продолжительное время не были имплементированы и не вступали в силу.

Яна Полдолина
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Необходимость внесения изменений была обусловлена растущей обеспокоенностью общественности в связи с открытым доступом к персональным данным и их неправомерным использованием третьими лицами.

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Таким образом, в ходе проведения проверки сложившейся ситуации было принято решение об ограничении публичного доступа к защищенной информации.

Процесс имплементации начался в августе 2021 года – у компаний появилась возможность внести изменения в части адреса директора и заменить его на регистрационный адрес компании, а также заменить полные идентификационные данные директора и секретаря на частичные для публичного ознакомления.

С октября 2022 года в качестве адреса директора компании будет указан официальный адрес компании, в которой директор занимает пост. Замена данных была произведена автоматически гонконгским Регистраром.

Также до недавнего времени в открытом Реестре содержались персональные данные, доступные для всеобщего ознакомления.

Такая личная информация включала, помимо прочего:

  • обычные адреса проживания («URA») и полные идентификационные номера («IDN») директоров компаний, а также
  • полные идентификационные номера («IDN») секретарей компаний и некоторых других лиц (например, ликвидаторов и временных ликвидаторов).

Теперь данные паспорта директора будут частично скрыты - номер документа будет отражен в реестре частично – половина номера / половина букв и номера, страна выпуска паспорта остается в публичном доступе по-прежнему.

Обращаем внимание на то, что при регистрации новой компании или смене директора в уже существующей, в Регистрар подаются полные данные, т.е. указывается полный номер документа и действующий адрес проживания.

При этом после файлирования данных адрес директора и полный номер паспорта будут храниться только в «закрытой» части реестра.

Доступ к «непубличной» части реестра имеют государственные органы.

Кроме того, доступ может быть у лицензированных регистрационных агентов, банков и аудиторов в случае открытия себе специального аккаунта в Регистраре.
Яна Полдолина Юрисконсульт GSL Law&Consulting
отвечает Яна Полдолина
Юрисконсульт GSL Law&Consulting

Любые формы, поданные в Реестр до ноября 2022 года, будут содержать данные, которые в них и были, т.е. адрес проживания и полный номер паспорта. Однако стоит обратить внимание, что Annual Return (Ежегодный отчет), поданный после октября 2022, выглядит по-новому.

Если владельцу компании необходимо получить Ежегодный отчет с полными данными директора, то такой документ можно заказать.

Изменения данных директора в Реестре будут производиться на платной основе в случае:

  • смены паспорта или
  • если директор по каким-либо причинам хочет использовать в качестве адреса корреспонденции любой адрес по желанию, но не предоставляемый регистрационным агентом.
Также отметим, что с декабря 2023 года субъекты «защищенной информации» смогут подать заявку в Регистрар для защиты своих персональных данных, которые были зарегистрированы в Реестре, от публичного доступа и замены их на иной адрес корреспонденции и частичного указания идентификационных данных (номер паспорта/ID).
Яна Полдолина Юрисконсульт GSL Law&Consulting
отвечает Яна Полдолина
Юрисконсульт GSL Law&Consulting
#Гонконг#Материал редакции
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Яна Полдолина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Яна Полдолина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Гонконг#Материал редакции