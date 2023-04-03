Китай продлевает супервычет расходов на НИОКР

Государственный совет одобрил увеличение дополнительного вычета до налогообложения с 75 процентов расходов на НИОКР до 100 процентов, если расходы понесены «в рамках долгосрочных институциональных договоренностей».
Министерство финансов сообщило от 26 марта, что затраты на исследования и разработки, которые не приводят к созданию нематериальных активов, имеют право на дополнительный 100-процентный вычет, имеющий обратную силу с 1 января. «В случае формирования нематериальных активов они будут амортизироваться до налогообложения в размере 200 процентов стоимости нематериальных активов с 1 января 2023 года», — говорится в сообщении Минфина.
В 2018 году Госсовет заявил, что его решение об увеличении супервычета до 75 процентов для малых и средних предприятий будет распространено на все компании. Госсовет увеличил супервычет в марте 2021 года до 100 процентов для компаний-производителей.
В июне 2022 года Государственная налоговая администрация издала постановление, позволяющее компаниям делать дополнительный вычет затрат на НИОКР, понесенных в первые три квартала 2022 года, при подаче предварительных налоговых деклараций в октябре. Ранее компаниям разрешалось делать дополнительный вычет только тогда, когда они подавали свои окончательные отчеты, которые должны быть представлены через пять месяцев после окончания года.
По материалам orbitax.com
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